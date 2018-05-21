Ирину Аллегрову обвиняют в смерти экс-супруга

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В официальном браке Ирина Аллегрова и Игорь Капуста состояли пять лет. Певица не смогла простить любимому многочисленные измены и пара рассталась в 1999 году.

В Санкт-Петербурге из жизни ушел экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Родственники бывшего мужа «императрицы российской эстрады» шокированы тем, что певица не отреагировала на такое печальное известие и не пришла на похороны. Такая жестокость и черствость не понятна.

Журналисты часто называли Капусту альфонсом, который жил за счет своей знаменитой супруги, что огорчает его родню. Сестра покойного Галина уверена, что в каждой семье кто-то должен жертвовать своей карьерой, а в случае ее брата с Аллегровой – это был именно Игорь. Во время их совместной жизни он занимался строительством дома и обеспечением семейного быта, в то время как певица строила карьеру, хотя мог бы и сам достичь большего.

В эфире программы «Звезды сошлись» сестра Капусты сообщила, что после возвращения ее брата из тюрьмы, он заработал целый букет болезней, но Аллегрова не стала ему помогать, что и привело к трагическому концу. Во всех бедах своего брата Галина винит именно знаменитую певицу.

Напомним, что после восьми лет брака звезда застукала Капусту с любовницей, что и послужило основной причиной их развода. В тюрьму же его посадили после того, как обнаружили при нем два килограмма гашиша. Певица стала называть его "наркоманом" и "бабником".