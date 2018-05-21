Ростовская модель из Playboy снова порадовала фанатов «обнажёнкой»

Сегодня, 08:28

Речь идёт о любительнице раздеться на камеру Марии Лиман. Она опубликовала на своей официальной странице в Instagram несколько очень пикантных фото. Впрочем, в её профиле и без этого было, на что посмотреть.

Ростовская модель из Playboy была одета только в красные трусики и фартук. В это же время она позировала таким образом, как будто бы готовит на кухне еду. Фотографию с «обнажёнкой» Мария Лиман подписала словами, что она за день вымазалась в муке и взбила яйца, а сейчас настало время приготовить ужин. Причём вымазанным местом была попа ростовской модели.

Другое же фото женщина подписала призывом, что женщины не должны быть на кухне целый день. В Instagram Марии Лиман подобных фотографий очень много, но она все же очередной раз порадовала фанатов «обнажёнкой».

Поклонники приходят в восторг от каждой публикации ростовской модели. За день голые снимки могут собирать по несколько десятков тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от мужской половины поклонников Лиман.