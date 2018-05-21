Анжелика Варум поделилась секретом своей стройной фигуры

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Она выполнила обещание, ранее данное подписчикам, которых очень интересовало, как ей удаётся сохранять такую идеальную форму. Свои секреты певица поведала в аккаунте в Instagram.

Варум сразу предупредила, то, что она сообщила, не является руководством к действию для того, чтобы добиться стройной фигуры. Это лишь выработанные ею навыки, подходящие лично её организму и не являющиеся секретом.

Последние 20 лет она является сторонницей раздельного питание, то есть она не смешивает белки и углеводы. В рационе Варум нет мясных или рыбных бульонов, жареных продуктов, консервантов, маринадов, соусов, дрожжей, сахара. Пьёт она лишь обычную негазированную воду. Каждый день от 2,5 и до 4 литров.

Каждый третий день, а также в дни простуды или гастролей, Анжелика Варум отказывается от белковой пищи. Это помогает ей легче справляться со стрессом и быстрее восстанавливаться.

Сообщила певица и о своём отношении к спорту. С её слов, она не любит изнурительные тренировки. Варум предпочитает не бегать, а быстро ходить. При этом она проходит до 20 километров.

Также певица любит плавать, предпочитая брасс или кроль, преодолевая до 2-3 километров. Помимо того, она делает простейшие упражнения на основных группах мышц.

Главным во всём этом певица считает мотивацию. Это относится и к системе питания, и к спорту.