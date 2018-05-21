«Тряхнул стариной»: Иосиф Пригожин остриг рэпера Скруджи

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Произошло это в одном из салонов Галереи «Времена Года». Музыкант решил сбрить свои дреды, и в этом ему помог известный продюсер. Последний работал парикмахером с 12 лет. Видео со стрижкой появилось в Instagram.

Иосиф Пригожин на своей официальной странице в Instagram опубликовал видеозапись, на которой он остриг популярного рэпера из Black Star Скруджи, а после этого сделал ему специальную модельную стрижку.

Стоит отметить, что Пригожин с 12 лет работал парикмахером, чтобы помогать своей семье. Поэтому стрижка Скруджи далась ему без труда, продюсер решил просто «тряхнуть стариной». В одном из интервью он даже признавался, что зарабатывал своей работой неплохие деньги по тем временам. Пригожин получал около сотни советских рублей в месяц, а также обладал возможностью заниматься музыкой.

Сейчас же в опубликованном видео Пригожин заявил молодому Скруджи, что тому сильно повезло, ведь уши остались целы. По словам продюсера, он однажды стриг своего товарища и повредил ему ухо. Сам же рэпер посмеялся и признался, что стрижка ему всё же нравится.