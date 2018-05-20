Ольгу Бузову обвинили в мошенничестве с BuzCoin

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Эксперты по криптовалюте обвинили ведущую в мошенничестве. Специалисты заявили, что идея с собственной криптовалютой телеведущей изначально была аферой.

Совсем недавно Ольга Бузова сделала сенсационное заявление о запуске своей собственной криптовалюты BuzCoin. Однако после объявления о таком «стартапе» сама Ольга больше не говорила на эту тему, а интерес к новшеству постепенно угас.

Инвесторы не спешили вкладывать свои денежные средства в столь сомнительную электронную валюту. К тому же команда Бузовой не предоставила весомых доказательств эффективности вложений.

Один из аналитиков решил проанализировать, является ли BuzCoin аферой. Прежде всего он начал искать официальный сайт. Сделать это оказалось сложнее, чем он думал изначально, но все же удалось. Эксперт заявил, что на сайте работают около 16 человек, что смешно, если сравнивать, например с «Яндексом», где штат составляет 6 000 сотрудников. Некоторые эксперты с уверенностью обвинили Бузову в мошенничестве.

Именно поэтому весьма предсказуемо, что многие опасаются инвестировать средства в BuzCoin и обвиняют певицу и ее команду в мошенничестве.