Участница «Холостяка» развелась с мужем ради участия в проекте

Сегодня, 21:59

Виктория Короткова является одной из фавориток Егора Крида. Участница развелась со своим мужем прямо во время съемки проекта.

Участница шоу сразу выделилась в глазах главного холостяка страны, но этому послужила не только эффектная внешность брюнетки, но и факт того, что на проект девушка пришла со штампом в паспорте.

Девушка рассказала, что в момент, когда у Егора появилось недоверие ко всем участницам, она решила доказать искренность своих чувств и разрушить подозрения холостяка о том, что она ведет «двойную игру».

Прямо в период съемок шоу брюнетка развелась со своим супругом и стала уже официально свободной девушкой. Бывший супруг Виктории без каких-либо проблем согласился на развод, так как пара рассталась друзьями.

Короткова признается, что эта история с замужеством была неприятна и ей самой, но теперь все встало на свои места и девушка готова к новым серьезным отношениям.

Девушка отметила, что она не поддерживает связь с бывшим мужем, но если с ним что-то произойдет, она придет ему на помощь, также как и он. Короткова сказала о том, что им не пришлось делить имущество и все, что ей было нужно – кошка Барса, которую девушка оставила себе.