Фадеев в 17 лет пережил клиническую смерть

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Продюсер едва не погиб в 17-лет после операции на сердце. Тогда Фадеева чудом удалось спасти.

Уже в 17 лет Максим Фадеев на собственном опыте испытал, что такое смерть. Знакомые продюсера рассказали, как тяжело ему было в то время. В подростковом возрасте у Фадеева начались серьезные проблемы сердцем. Тогда он учился в училище и приходилось периодически пропускать занятия. Преподаватели были недовольны, что визиты ученика сводились к минимуму, но они не знали, с чем связаны пропуски. После обследования Фадеева врачи приняли решение о срочной госпитализации и хирургическом вмешательстве.

В ходе операции Максим перенес клиническую смерть, об этом он рассказал лично в уже зрелом возрасте. Однако на этом проблемы со здоровьем не закончились. Фадеев в 38 лет стал глухим. Долгое время продюсер боролся с этой проблемой, в этом ему помог китайский врач. Несмотря на сложный жизненный путь, Фадеев не сломался. Сейчас он успешный продюсер, которому принадлежит масса успешных проектов.