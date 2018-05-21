Светлана Иванова решил получить в Израиле дополнительное образование

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Российская актриса сейчас находится в декретном отпуске. Во время него она, видимо, решила самоусовершенствоваться.

Её фолловеры сообщают, что Светлана Иванова, которая сейчас находится в Израиле, намерена получить там дополнительное образование, являющееся весьма своеобразным.

Иванова сейчас находится за границей. Месяц назад она, пребывая в Израиле, родила второго ребёнка. Сейчас у неё декретный отпуск, в котором её сопровождает 6-летняя дочь Полина. Её супругом является Джаник Файзиев, работающий в столице. Ему 56 лет и он известен в качестве продюсера и режиссёра.

Иванова сообщила для своих подписчиков в Instagram ряд интересных подробностей своего пребывания в Израиле.

В частности, ей удалось записаться на прохождение курсов в местном институте Кабаллы. Они будут продолжаться на протяжении нескольких месяцев.

Помимо того, её, как она полагает, по возвращении в Москву ждёт продолжение съёмок в сериале «Тест на беременность-2».

Фолловеры отметили, даже после родов Иванова смогла сохранить свою отличную фигуру. По этому поводу они высказывают ей многочисленные комплименты.

Иванова часто «отмечается» своим пребыванием в Израиле. Актриса говорит, что иногда она находится там по несколько месяцев.

С её слов, там получилось её «полное совпадение». И с людьми, и с «правильным» временем, и со страной. Наверное «попала», завершила она интервью.