Скандалистка Миро назвала свадьбу Маркл "триумфом курицы"

Пока весь мир наслаждает яркой свадьбой принца Гарри и модели Меган Маркл, скандальный блогер Лена Миро анализирует мотивы их бракосочетания. Девушка считает, что актриса насильно заставила принца жениться на себе.
Блогер назвала Меган Маркл курицей, которой нужны гарантии, именно поэтому принц Гарри женился на ней. По слова Миро, фотомоделью руководствовался страх потерять шанс, который ей выпал, а именно стать частью королевской семьи.
Лена Миро заявила, что Меган Маркл считает себя недостойной своего мужа, и до бракосочетания боялась, что он уйдет к другой. Именно по этому, по мнению блогера, девушка надавила на возлюбленного и "свадьба века" состоялась. Торжество Миро описала кратко, она назвала свадьбу "триумфом курицы".