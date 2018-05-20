Скандалистка Миро назвала свадьбу Маркл "триумфом курицы"

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Пока весь мир наслаждает яркой свадьбой принца Гарри и модели Меган Маркл, скандальный блогер Лена Миро анализирует мотивы их бракосочетания. Девушка считает, что актриса насильно заставила принца жениться на себе.

"Свадьба -- это обряд для закомплексованных идиотов. Человек свободный и уверенный в себе не видит в нём ни малейшего смысла. Два самодостаточных человека не нуждаются в документе, подтверждающем их союз. Ещё и за подписью третьего лица", - написала в своем блоге Лена Миро.

Блогер назвала Меган Маркл курицей, которой нужны гарантии, именно поэтому принц Гарри женился на ней. По слова Миро, фотомоделью руководствовался страх потерять шанс, который ей выпал, а именно стать частью королевской семьи.

Лена Миро заявила, что Меган Маркл считает себя недостойной своего мужа, и до бракосочетания боялась, что он уйдет к другой. Именно по этому, по мнению блогера, девушка надавила на возлюбленного и "свадьба века" состоялась. Торжество Миро описала кратко, она назвала свадьбу "триумфом курицы".