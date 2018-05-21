Лена Миро сравнила Пугачеву с полутрупом, а концерт - с балом Воланда

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Недавно в Михайловском замке Санкт-Петербурга неувядающая прима российской эстрады Алла Пугачева провела сольный концерт, посвященный ее дню рождения. Выступление Примадонны высоко оценили все зрители, включая известных артистов и ценителей искусства.

А вот блогер Лена Миро совсем иначе оценила происходящее на сцене. Скандалистка сравнила концерт Пугачевой с балом Воланда из знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", на котором «полутруп развлекает моральных покойников».

Лена Миро обвинила Пугачеву в том, что она не держит своего слова, и по-прежнему выходит на сцену, хотя уже много раз обещала избавить публику от своих выступлений. Посетителей сего мероприятия она назвала "падшим обществом", представители которого вообразили себя правителями толпы. Блогер сравнила Пугачеву с полутрупом, который "бьется в конвульсиях".

Пользователи сети отметили, что на концерте Пугачева предстала в непривычном образе рок-н-ролльщицы, и сейчас активно спорят друг с другом, пытаясь доказать свою правоту. Одни считают, что исполнительница под старость решила наконец сменить свой обычный имидж. Другие же опасаются, что в семье Пугачевой и Галкина возникли некие финансовые трудности.