Сестра Ким Кардашьян передумала и изменит имя новорожденного ребёнка

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Родная сестра Ким Кардашьян и светская львица Хлое проинформировала поклонников, что передумала и сейчас хочет изменить имя своей пятимесячной дочери Тру. Об этом передает издание «ВладТайм».

Хлое Кардашьян, которая пять месяцев назад впервые почувствовала радость быть мамой, заявила, что хочет изменить имя дочери. Дело в том, что Хлое посчитала, что у Тру должно быть второе имя. «У меня есть несколько имен, которые в приоритете, я еще не совсем уверена, какое именно выберу. Я планирую не торопиться и решить, какое второе имя больше подойдет Тру», - заявила знаменитость.

Стоит отметить, что сама Хлое имеет второе имя Александра, а её сестра Кайли Дженнер при рождении получила второе имя Кристен. Поэтому и для маленькой Тру новоиспеченная молодая мама придумает второе имя.