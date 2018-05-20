Дэвид Бекхэм целовался с Элтоном Джоном на королевской свадьбе

Сегодня, 19:11

Пользователи Сети сомневаются в дружественном характере такого приветствия. Сейчас в СМИ главным обсуждением является королевская свадьба и конфузы, произошедшие на ней.

Элтон Джон, когда встретился на свадьбе с Дэвидом Бекхэмом, поспешил на встречу к другу для приветствия. Спортсмен ответил на теплый жест и целовался с музыкантом без зазрения совести. Правда, поцелуй в губы был мгновенным, намекая на дружбу между знаменитостями, но этот инцидент не ушел от пристального взгляда папарацци и пользователей Сети.

Дэвид Бекхэм на королевской свадьбе стал героем двух конфузов. Сегодня днем футболиста уже осудили за непристойное поведение, которое заключалось в жевании жвачки на пару с принцессой Беатрис. Такой жест считается грубым нарушением этикета, тем более, если учесть значимость и масштабность свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.