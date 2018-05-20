Максим Галкин в новом видео признался в родстве с Владимиром Путиным

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Популярный комик и шоумен Максим Галкин продолжает свое юмористическое расследование собственного родства. И если в предыдущем видео Галкин рассказал, что его отец Филипп Киркоров, то теперь юморист заявил о родстве с Владимиром Путиным.

Максим Галкин в своем микроблоге разместил продолжение к своем предыдущему видеоролику, где он объясняет причину своего сходства с Филиппом Киркоровым. «После сенсационного расследования моей родословной по многочисленным просьбам подписчиков продолжение видео «Филипп к ДНК прилип». Новые отцы и скандальные подробности! Не переключайтесь! Смотреть до конца!», - подписал юмористическое видео Галкин.

В новом ролике в Instagram журналист спрашивает Максима Галкина: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?». На что пародист со слезами на глазах отвечает: «Здравствуй, папа!». Поклонники оценили чувство юмора Галкина, а также заявили, что Максим внешне похож и на Дмитрия Нагиева.