Модель Амаль Сабер рассказала, как провела ночь с Криштиану Роналду

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Футболист пригласил ее к себе домой, обещая показать своего лабрадора. Он сказал, что не любит блондинок, но она ему нравится.

Девушка встретилась с футболистом в 2014 году в ресторане в Мадриде. Знакомство состоялось благодаря общему другу, который предложил модели присоединиться к обеду. Общение не обошлось без флирта: Амаль сказала Кришу, что он в своей жилетке похож на официанта, на что футболист ответил, что хоть и не любит блондинок, однако, она ему понравилась.

Роналду также рассказывал ей о своих любимых собаках, в особенности о любимом лабрадоре, которого предложил показать. В итоге модель стала гостьей футболиста. Она рассказала, что была немного пьяна, но помнит, что в доме были джакузи, тренажерный зал и бар.

Вечер продолжился в кровати футболиста, рядом с которой была фотография его возлюбленной Ирины Шейк. Девушка вспоминает, что они пили шампанское, которое осталось после дня рождения футболиста, а ночь была исключительной. Модель отметила, что футболист был очень чувствительным и, хоть их роман продлился около недели, ни она, ни Роналду о нем не забыли.

Российская модель Ирина Шейк ушла от футболиста после того, как обнаружила его переписки с другими женщинами.