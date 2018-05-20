Сегодня, 17:21

В Instagram фигуриста показала новый снимок с откровенной позой йоги, на заднем плане лежала шкура медведя. Именно эта картина напомнила поклонникам знаменитый мем, который ранее был очень популярным в Сети.

Татьяна Навка встала в позу йоги и написала комментарий: «Очень смешно смотрится, соглашусь со всеми. Но, как говорит мой тренер эта поза, а называется она «титтибхасана» в аштанга йоге, очень полезна для организма и ее действительно не так просто сделать. Эффект: укрепляет запястья и руки, удлиняет заднюю часть корпуса, способствует развитию чувства равновесия, стимулирует работу органов брюшной полости, повышает степень умственной концентрации, укрепляет уверенность в себе…».

Своей фотографией Татьяна Навка неосознанно напомнила о меме «Превед медвед». Пользователь totally__tot написал: «медведь, как из мема «ПРЕВЕД»))». Его поддержала ta_______ti: «да да, только мертвый «ПРЕВЕД МЕДВЕД»)))». За полчаса снимок набрал более 3,4 тысяч просмотров.