Ксению Бородину затравили критикой из-за фото после смерти отца

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Ксения Бородила нарушила «молчание в сети» после смерти отца. Многие подписчики затравили звезду гневными комментариями.

В Грузии в возрасте 78 лет скончался отец телеведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. мужчина на протяжении долгих лет боролся с неизлечимым заболеванием. Состояние отца Ксении ухудшилось несколько месяцев назад, когда он узнал о смерти родного брата.

Телеведущая, известная своей страстью к Instagram и частотой публикаций, на этот раз никак не прокомментировала случившееся. Поклонники, которые привыкли обо всем узнавать из первых уст, обеспокоились таким долгим молчанием (Ксения более суток ничего не выкладывала).

Вскоре, звезда выложила фотографию без подписи. На ней телеведущая выглядит очень подавлено. Однако многим читателям ее профиля такой жест совершенно не понравился. Ксению Бородину затравили критикой из-за фото, которое она выложила вскоре после смерти отца, посчитав это неуважительным отношением к покойному. Многие приводили свои примеры потери близких, отмечая, что они долгое время не могли прийти в себя, а тут хватает сил сфотографироваться и выложить фото. Некоторые подписчики начали обвинять Бородину в том, что она не любила отца, раз проявляет такое поведение. К счастью, нашлись и те, кто поддерживает телеведущую и выражает свои соболезнования. Ксения не стала отвечать на гневные комментарии и продолжает хранить молчание.