Фанаты Нюши подозревают, что певица беременна

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Некоторые фанаты считают, что певица просто наела "толстый живот" на отдыхе.

20 мая Нюша в своем Instagram поделилась с поклонниками фотографией с отдыха. Несмотря на красивый загар, который отметили большинство подписчиков, самые внимательные все же заметили небольшой животик Нюши и подозревают, что скоро у нее появится малыш. Вследствие чего в комментариях от пользователей посыпались догадки о том, беременна ли певица.

Помимо этого, фанаты вспомнили последний концерт, на котором тоже, если присмотреться, можно было подумать, что девушка находилась на первом месяце беременности.

Тем не менее среди поклонников нашлись те, кто попросил фанатов успокоиться и не заниматься демагогией до тех пор пока Нюша сама не сообщит о том, что ждет ребенка.