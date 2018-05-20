Рэпер Баста запустил спортивный челлендж к ЧМ-2018

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Наиболее активным и креативным участникам музыкант пообещал призы и сувениры.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный, как Баста, запустил новый спортивный челлендж в сети. Флешмоб знаменитость приурочил к грядущему ЧМ-2018 в России. Музыкант предложил пользователям принять в нём участие, сочинив рэп или стихи о любимом виде спорта, озвучив их на камеру и выложив в сети. Публикацию для определения победителей также следует дополнить хештегами #Держи_пас и #БастаЧеллендж. После этого нужно отметить в посте двух друзей и рассказать, чем же именно данный вид спорта так хорош. Баста пообещал поощрить участников челленджа, однако заметил, что главный подарок здесь здоровье участников.

Ранее мы писали, что пользователей развеселил забавный ролик Басты. Рэпер поддержал в видео полных людей. На кадрах, записанных во время посещения спортзала, музыкант обратился к поклонникам, страдающим от избыточного веса.