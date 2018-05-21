Пугачева и Киркоров пришли в необычных нарядах на юбилей Михаила Гуцериева

Сегодня, 02:30

Молодость давно ушла, но Примадонну и поп-короля это не останавливает. Они всеми силами пытаются казаться современными и молодежными.

Пугачева и Киркоров поразили общественность, заявившись в необычных нарядах, которые надели на юбилей Михаила Гуцериева. Филипп Бедросович приоделся в легкую куртку на молнии с яркими узорами и свободными темными штанами в полоску.

Также образ "подростка" артист дополнил бейсболкой с надписями, сочетающейся с остальной одеждой. Алла Пугачева пришла на праздник в свободном платье и длинном черном пиджаке сверху. На шее у певицы блестела большая серебряная цепь, а в качестве обуви артистка предпочла яркие кеды.

После своего выступления Пугачева даже остановилась на минуту перед папарацци, чтобы попозировать, но потом с фразой "Все, хватит, надоело!" быстро удалилась.