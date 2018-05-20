Сергей Зверев требует запретить родителям брать детей в путешествия

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Такой образ жизни ребенку не свойственен и может навредить здоровью, считает звезда.

Сергей Заверев рассказал, как летал на выступление в Турцию. В самолете было несколько семей с детьми. Одной из них была мать с ребенком, которая как раз и сидела рядом со Зверевым. Артист пожаловался, что всю дорогу малыш "так орал, будто сейчас погибнет" и требует запретить родителям брать детей в путешествия. По словам Сергея, это из-за того, что детям тяжело переносить перелеты. Сильное давление и тошнота - настоящее испытание для неокрепшего организма. При этом, мать дитя, по словам певца, проявляла полное безразличие и лишь иногда приговаривала: "Тише, тише".

Сергей Зверев настаивает, что с ситуацией нужно разбираться на законодательном уровне. Ввод запрета на перелет детям до 5 лет, по мнению артиста, верное решение проблемы. Таким образом удастся уберечь малышей от серьезных заболеваний, в том числе и психических, ведь истерика может привести к отклонениям у ребенка от нормального поведения.

Наблюдая, как ведут себя большинство женщин в Турции, Сергей признался, что "вмазал бы им". По его словам, несмотря на то, что много русских девушек приезжает на отдых с детьми, они не прочь познакомиться и "развлечься" с турками.