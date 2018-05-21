Семья Анастасии Волочковой лишилась всего ради мечты дочери

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Став участницей телеперадачи «Когда все дома», Тамара Владимировна рассказала о начале карьеры дочери. Оказалось, что, ради мечты дочери, их семья лишилась собственной квартиры.

Мама известной балерины Тамара Владимировна не любитель давать интервью. Однако ведущему программы «Когда все дома» Тимуру Кизякову удалось выяснить, как на самом деле Анастасия Волочкова начала свой путь в карьере. Оказалось, что семья балерины лишилась всего ради мечты дочери. Мама также уверила ведущего, что, если бы не Настя, то ее бывшего мужа, который перенес инсульт в 2008 году, уже не было бы в живых.

Анастасия Волочкова отметила, что ее отец не только в течение долгих лет не может свободно передвигаться, но и говорить. Балерина заявила, что это ужасно, когда человек хочет выразить свою мысль, но не может этого сделать. У ее отца парализована вся правая сторона. Волочкова старается всячески поддерживать отца и обеспечиь его максимально комфортными условиями.

Тамара рассказала, что они с супругом продали квартиру на окраине Санкт-Петербурга и гараж ради мечты дочери. Однако им попались «нечистые на руку» покупатели, от которых семья так и не дождалась оплаты. В течение нескольких лет после этого им пришлось жить на съемных квартирах.

Мама Волочковой, которая долгое время не ладила с дочерью, отметила, что Анастасия спасла положение дел. Девушка купила родителям квартиру, получив первый крупный гонорар.