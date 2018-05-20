Фото обнаженных Екатерины Варнавы с женихом попали в Сеть

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Звезда шоу Comedy Woman потрясла нескромным, интимным снимком с танцором Константином Мякиньковым.

Екатерин Варнава всегда окружена вниманием противоположного пола. Ее яркая и запоминающаяся внешность постоянно приковывает взгляды мужчин. На Instagram сексуальной красотки из Comedy Woman подписаны миллионы поклонников, а сама она регулярно подпитывает интерес своих фолловеров интригующими снимками.

Недавно она в очередной раз вызвала всплеск восторженных эмоций у поклонников кадрами, выполненными знаменитым звездным фотографом Даниилом Величко. На фотографиях абсолютно голыми предстали сама Варнава в компании своего жениха, танцора Константина Мякинькова.

Его рука бережно скрывает от посторонних глаз все прелести Екатерины. Сам же танцор повернут к камере спиной. Высокохудожественный кадр привел в полный восторг как поклонников звездной пары, так и ценителей подобного жанра.

Стоит отметить, что оригинал данного снимка был удален со страницы фотографа строгой цензурной комиссией сервиса Instagram за излишнюю откровенность, поэтому пользователи довольствуются исправленной версией профессионала, где наиболее спорное место прикрыто белым сердечком.