Бейонсе купила церковь за 850 тысяч долларов

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Бейонсе приобрела храм, который был построен в начале 90-х. Площадь храма составляет 7 500 кв. метров, на которые певица потратила 850 000 долларов.

Церковь, которую Бейонсе купила за 850 000 долларов, долгое время не функционировала: службы не проводились, священнослужители умерли. Вследствие этого храм в Новом Орлеане пришлось закрыть. Благодаря известной американской исполнительнице Бейонсе церковь вновь сможет принимать верующих. Нет сомнений, что количество прихожан возрастет, ведь певица пользуется большой популярностью среди них.

Известно, что в соборе Грейс в Сан-Франциско состоялась литургия «Beyonce Mass» полностью посвященная Бейонсе. Около 1000 человек пели и танцевали под песни певицы, отмечая то, какое влияние она оказала на современный мир.

Напомним, что ранее супружеская пара Бейонсе и Jay-Z приобрели старинную церковь, возведенную еще в 1925 году, которую хотели переделать в дом. Оценивалось имение в 2,6 млн. долларов и составило 1200 кв.м., вмещающих в себя три этажа с 22-мя комнатами.