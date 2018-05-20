Тимати нашел себе новую музу из Казахстана

Сегодня, 14:00

Силы продюсерского центра, а также личное время и душа популярного рэпер сосредоточены на новой пассии - исполнительнице из Казахстана НаZима.

В то время, как в социальных сетях активно обсуждают беременность российской модели, бывшей девушки Тимати Анастасии Решетовой, исполнитель сосредоточил все свое внимание на новой девушке. Очередной избранницей рэпера, в которую он начал активно вкладывать все силы и средства, стала казахская певица НаZима. Довольно усердно и часто он пиарит певицу в своем Instagram, а также дарит ей песни, написанные специально для нее. Поклонники считают, что Тимати нашел себе новую музу родом из Казахстана.

Во вчерашнем выпуске шоу "Песни на ТНТ" НаZима исполнила новую песню под названием "Бабл Гам", авторами которой являются Тимати и его коллеги. Номер получился довольно зажигательным и очень сексуальным.