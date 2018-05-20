Анастасия Волочкова высказалась о болезни парализованного отца

Сегодня, 13:48

10 лет назад родитель скандальной балерины перенес инсульт, так и не сумев оправиться от страшного недуга. С тех пор Юрий Волочков не разговаривает, постоянно пребывая под пристальным взглядом звездной дочери.

Анастасия Волочкова с матерью и дочкой стали новыми героями программы Тимура Кизякова «Когда все дома». Бессменный ведущий популярного шоу в третий раз пришел к балерине, зная о многих ее секретах и жизненных приключениях. В первом выпуске «Когда все дома» с Волочковой присутствовал ее отец – Юрий Федорович. Однако длительное время родителя балерины не видно на телеэкранах, и неспроста, ведь 10 лет назад он перенес инсульт.

Источник фото: портал Woman.ru

Звезда шоу-бизнеса откровенно высказалась о страшной болезни парализованного отца. Юрий Волочков до сих пор не восстановился, так и не начав разговаривать.

«У него парализована правая часть. Это трагедия. Когда человек не может выразить свою мысль – вот это конечно же горе», - прокомментировала состояние отца Анастасия.

Отец балерины проживает в Санкт-Петербурге. Звездная дочь пристально следит за его состоянием, стараясь уделять времяпровождению с родителем максимально возможное количество времени.