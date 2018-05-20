Новый хит участницы проекта «Песни» и подопечной Фадеева занял первое место на iTunes

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Новый хит участницы проекта «Песни» Кристины Кошелевой и подопечной Фадеева занял первое место на iTunes. Об этом сам продюсер рассказал в Instagram, подчеркнув, что и в песне, и в исполнительнице был абсолютно уверен.

«Мы сделали это! Спасибо!» - обратился к подписчикам Максим Фадеев. Песня, поднявшаяся так высоко на iTunes, имеет название «Больше нет сил». Поклонники согласились с тем, что композиция стоит того. Песня Кристины Кошелевой была названа очень эмоциональной и чувственной, однозначно заслуживающей такого внимания. Отдельно интернет-пользователи отметили стиль подачи исполнительницы, как сообщает VistaNews.

Некоторые, впрочем, заявили, что у Кристины Кошелевой были песни и получше. Также нашлись хейтеры, отметившие, что успехи в iTunes не так много значат, поскольку часто на вершине рейтинга там бывала и Ольга Бузова, которую часто критикуют за слабый вокал.