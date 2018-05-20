«Похорон холостяцкой жизни Маркл»: Викторию Бекхэм засмеяли в Сети за грустное выражение лица на королевской свадьбе

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Певицу и модельера Викторию Бекхэм засмеяли пользователи соцсети за то, что та ни разу не улыбнулась на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Виктория Бекхэм становится гостьей королевской свадьбы уже во второй раз и оба события собирают много шуток по поводу её выражения лица. Если просмотреть все фотографии Бекхэм с мероприятия, то можно проследить, как не дрогнул ни один нерв на её лице. Это в то время как её звёздный супруг блистал перед фотокамерами.

Особенно усердно над Викторией Бекхэм глумится Twitter. Пользователи пишут, что женщина наверняка по-своему понимает суть события и пришла не на свадьбу, а на «похорон холостяцкой жизни Меган Маркл». Другие же винят во всём диету звезды и советуют попробовать рацион принца Гарри. Мрачности добавило чёрное консервативное платье Бекхэм, как и на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сама же Виктория Бекхэм в день королевского бракосочетания поздравила молодых постом в соцсети, но прикреплять свои снимки не стала.