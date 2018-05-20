«Страшно за детей»: Мария Кожевникова объявила войну ГМО

Сегодня, 13:06

Выращенную на химии еду нельзя назвать едой, скорее ядом, медленно убивающим организм человека.

Вопрос здорового питания остро поставила актриса Мария Кожевникова, похваставшаяся фанатам в Instagram ящиком спелой клубники. Звезда вспомнила время, когда фруктовый деликатес помогали достать из-под полы друзья с овощебазы. Сейчас магазины предлагают огромный выбор различных продуктов, которые даже животные отказываются есть, негодует Кожевникова.

«Все мои друзья знают, что, вместо подарков, я безмерно счастлива еде! Еде без ГМО, химии, удобрений», - призналась актриса.

Кожевникова объявила войну ГМО, так как ей страшно за здоровье детей. Огромный бизнес кормит и медленно убивает людей, и это пугает. Заинтересованным в здоровом питании поклонникам звезда пообещала опубликовать ряд статей авторитетных экспертов, рассказывающих правду о ГМО-пище.