Настя Каменских призналась, что с грудью пятого размера чувствовала себя «бабищей»

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На днях популярная певица Настя Каменских в одной из программ на украинском телевидении пожаловалась ведущей на большую грудь. Артистка призналась, что до похудения у неё была грудь пятого размера.

Настя Каменских в откровенном интервью призналась, что когда была «пышечкой» её больше всего мешала жить большая грудь. Артистка заявила, что не могла нормально лежать на животе и все время чувствовала себя «бабищей». До похудения грудь Анастасии была пятого размера, однако сейчас певица прекрасно себя чувствует с третьим размером.

Кроме того, Каменских утверждает, что большая грудь сейчас нравится только мужчинам, однако она не является в моде. Сейчас певица чувствует легкость, после того, как при похудении уменьшилась грудь.