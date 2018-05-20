В Тюмени люди возмущены кортежем Ольги Бузовой со «скорой»

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Видео с соответствующими недовольствами появилось в YouТube. Певица выступала в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 19 мая, поклонники звезды остались довольными и бросались к ее машине, когда та покидала город.

Жители Тюмени, которые не в восторге от музыкального творчества Ольги Бузовой, остались возмущены кортежем Ольги Бузовой со «скорой». Оказывается, звезда эстрады стала причиной пробок в центре города, также все обратили внимание на то, что ее сопровождала бригада скорой помощи.

В Instagram Ольга Бузова перед концертом в Тюмени опубликовала снимок с новой прической, под которым пользователи оставили массу комментариев. Некоторые сетовали, что певица поспешила покинуть ТРЦ «Сити Молл», и они не успели сфотографироваться с кумиром и взять у нее автограф. Другие юзеры стали подозревать, что Бузова беременна, о чем не стеснялись писать в комментариях.