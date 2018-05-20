Звезда сериала "Воронины": Муж ревнует меня даже к столбу

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Екатерина Волкова откровенно рассказала о причинах ссоры с любимым, о правилах в семье, на кого похожа ее дочка, и на что ей не хватает времени.

Екатерина Волкова, звезда сериала «Воронины», не только успешная актриса, но и любимая жена и мама. В их маленькой семье, состоящей из Екатерины, супруга Андрея Карпова и дочки Лизы есть некоторые правила, которые позволяют поддерживать семейную гармонию, и самое главное из них – взаимоуважение и доверие, а также негласное правило не "дуться" друг на друга более 15 минут.

Она призналась, что муж ревнует ее ко всему - столбу, мужчинам, женщинам. Она в свою очередь тоже очень ревнива, и особенно сложно ей было пережить времена, когда Андрей участвовал в проекте «Танцы со звездами», где каждой партнерше уделял больше времени и внимания, чем ей.

Их общая дочь своей мимикой, упертостью, целеустремленностью - вылитая мама, а в остальном она вся в папу - такая же усидчивая, прекрасно рисует, любит обидеться, но очень отходчивая. По словам актрисы, пока дочь не требует братика или сестренки, у супругов есть время, и пополнения в семействе они пока не планируют. Но в любом случае, 36-летняя Екатерина не боится выбиться из рабочего графика, и с радостью станет мамой еще одного малыша.

Она призналась, что ее главный секрет красоты и ухода- здоровый сон, однако на него очень часто не хватает времени.