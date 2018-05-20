Беременная Светлана Лобода скучает по концертам и поклонникам

Сегодня, 13:17

Светлана Лобода на какое-то время отказалась от выступлений из-за беременности. Но в своих публикациях она постоянно напоминает, что соскучилась по концертам и поклонникам.

На странице певицы в Instagram всё чаще появляются записи, напоминающие о выступлениях звезды. Фотографии, сделанные во время концертов Светланы, не дают её поклонникам забыть о её выходах на сцену. В тексте к публикациям певица рассказывает, что очень скучает по своим фанатам, и хочет делиться с ними песнями. Однако Лобода сейчас находится в положении, из-за ей временно пришлось отказаться от выступлений.

Поклонники всячески поддерживают исполнительницу в комментариях к записям в Instagram. Они рассказывают, что ждут её возвращения на сцену, когда они смогут посетить концерты и насладиться её песнями. Поклонники отмечают, что скучают по Светлане не меньше, чем она по своим фанатам, а также желают лёгких родов. Фанаты с нетерпением ожидают новых хитов от любимой исполнительницы.