Конфуз на королевской свадьбе: Бекхэм и принцесса Беатрис жевали жвачку

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В этом футболиста и внучку Елизаветы II обвинили внимательные поклонники королевской четы. Среди гостей на венчании в Часовне Святого Георгия были Джордж Клуни, Том Харди, Серена Уильямс и Опра Уинфри.

Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой не без одобрения королевы Великобритании Елизаветы II. Венчание проходило в Часовне Святого Георгия, куда пригласили множество звездных гостей. Естественной, как и на любой свадьбе, произошел конфуз.

Так поклонники королевской четы заметили, что принцесса Беатрис и Дэвид Бекхэм опозорились незнанием правил этикета, так как позволили себе жевать жвачку на церемонии. Отмечается, футболист явился на мероприятие с супругой Викторией, также он опубликовал снимок молодых в своем Instagram. Многотысячная публика наблюдала за Гарри и Меган, но после всех официальных моментов королевская семья продолжила праздник за закрытыми дверями замка.