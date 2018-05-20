Ольга Серябкина всю ночь не спала, чтобы создать новый хит

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Ольга Серябкина рассказала, каких трудов стоило ей написать текст к песне «Иди на мой голос» для дуэта на шоу «Песни на ТНТ» и что собой представляет такая работа. Как оказалось, старания певицы не прошли даром – фанаты в восторге от новой песни.

На своей странице Ольга Серябкина рассказала, как появилась на свет песня «Иди на мой голос», которую исполнили участники шоу «Песни на ТНТ» Soufee и Родион Толочкин. По словам девушки, она получила музыку к будущей песне поздно вечером, когда она только вернулась с гастролей. Ольга была сильно уставшей и не хотела в ту ночь больше работать. Однако всего лишь одно прослушивание трека изменило ее решение. Она села работать и не встала, пока все не было готово. Ольга говорит, что припев написался на одном дыхании, а куплеты сочинялись легко, потому что «было просто представить, как Родион это читает и, как Софи, с ее вокалом, круто поддержит эту тему».

Поклонники были в восторге от песни, каждому она пришлась по душе. Некоторым песня понравилась настолько, что они спрашивали, почему Ольга не оставила ее себе. Кроме того, фанаты оценили выступление дуэта на сцене. Поимо хорошей песни они выигрывали в спецэффектах и костюмах.