Русские традиции: «Вечерний Ургант» представил комичную вариацию событий свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 11:56

Авторы шоу «Вечерний Ургант» представили свою версию королевской свадьбы. Однако подписчикам не понравилась интерпретация свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, если бы они соблюдали русские традиции.

Свадьбы в России славятся нелепыми и, иногда, слишком возмутительными обычаями. Создатели шоу «Вечерний Ургант» решили представить сцену выкупа невесты на альтернативной королевской свадьбе в русском стиле. Тамадой выступает королева Елизавета ІІ, а вместе с принцем Гарри стоит его брат Уильям. Под описанием к видео авторы с иронией написали: «К нам в руки попала фотография традиционной английский церемонии выкупа невесты перед свадьбой. Снимок сделан в одном из подъездов Виндзорского замка». Но фотография, конечно, не была оригиналом, а всего лишь результатом удачной работы фотошопа: подъезд хрущёвки украшен шариками и плакатами, жених одет в костюм 90-х, а в роли королевы выступает женщина в синем платье с головой Елизаветы ІІ.

Некоторые подписчики оценили шутку и предложили создать мем на обычай пить шампанское из туфельки тёщи. Однако большинство осудили автора, ведь они единственные, кто позволил себе такие глупые шутки в день королевской свадьбы. Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой 19 мая.