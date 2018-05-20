Экс-участницу "Дом-2" Татьяну Охулкову ограбили в Испании

Вчера, 23:45

Мечтам о веселом и приятном отдыхе не суждено было реализоваться. Бывшая участница реалити-шоу лишилась денег, документов, банковских карт, а вдобавок любви и поддержки подписчиков.

Недавно бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно улетела в Испанию, где планировала оторваться со своей подругой, экс-коллегой по реалити-шоу Татьяной Охулковой. Однако планы девушек резко оборвали. Как выяснилось, Охулкову ограбили. Злоумышленник похитил ее сумочку со всем деньгами, документами и банковскими картами.

В своем Instagram Кохно опубликовала совместное фото с приятельницей и выразила искренние сожаления, что ее подруга попала в такую неприятную ситуацию, и очень обидно, что Татьяна зря прилетела на полуостров, ведь теперь ей придется вернуться домой.

Татьяна Охулкова заявила, что прорыдала полдня. При этом девушку задела не сама ситуация, а насмешки ее подписчиков, которые вместо ожидаемых слов поддержки лишь иронизировали в своих комментариях, насмехались над Охулковой, откровенно злорадствуя.