Мария Кожевникова разочарована фильмом «Черновик»

Сегодня, 10:33

Актриса Мария Кожевникова посетила премьеру российского научно-фантастического фильма «Черновик», после которого её одолели смешанные чувства.

Картина Сергея Мокрицкого «Черновик» ещё не вышла во всероссийский прокат, но посмотреть её уже выпала удача некоторым звёздам. Среди них была и героиня другого нового фильма «Собибор» Мария Кожевникова. Впечатления от просмотра у актрисы остались настолько неоднозначными, что она даже не стала пополнять ими свою рубрику о рецензиях на новые фильмы.

«Не могу написать ни хорошо, ни плохо», - описала происходящее на экране Кожевникова, отметив, что у картины всё же найдутся свои поклонники, но она не одна из таких. Поклонники, знающие, о каком фильме идёт речь, настаивают на необходимости прочитать одноимённую книгу Сергея Лукьяненко, по которой и снята работа. Также некоторые подписчики Марии Кожевниковой удивились её негативной оценке, ссылаясь на её плохую игру в фильме «Собибор», и посоветовали заняться своей работой.