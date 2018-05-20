Лазарев напомнил Кудрявцевой, насколько старой она стала

Сегодня, 15:11

Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с 47-летием на своей странице в социальной сети. Но поклонникам не понравилось, какой снимок выбрал певец для публикации.

На странице в Instagram Сергей отметил, что считает телеведущую не только красивой и талантливой, но и сексуальной, и ранимой. Поклонники поддержали Лазарева, согласившись с ним, а также добавили пожеланий от себя. Однако некоторым из них показалось, что снимок, выбранный певцом, показывает, что перечисленные Сергеем черты Кудрявцевой не соответствуют. Они считают, что хоть Лера не выглядит на свои 47 лет, но на фотографии видно, что возраст даёт о себе знать. Большинство отметили, что таким образом Лазарев напомнил, какой старой стала телеведущая.

Наряд Кудрявцевой они назвали не лучшим её выбором, а причёску – старящей. Они обратили своё внимание на то, что под чёрное платье телеведущая решила надеть светлое белье, что также портит её образ. В комментариях отметили, что подобные фотографии лучше удалять сразу, чтобы они не были опубликованы в дальнейшем, как случилось в этот раз.