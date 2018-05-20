Рэпер T-Killah сделал предложение телеведущей Марии Беловой

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Российский R&B хип-хопер и рэпер T-Killah сделал предложение руки и сердца телеведущей Марии Беловой на берегу моря.

29-летний рэпер T-Killah (Александр Тарасов) сделал предложение своей девушке Марии Беловой, устроив романтический вечер на берегу моря, где для возлюбленной музыкант сделал сердце из лепестков роз.

В своем Instagram Белова поблагодарила близких и друзей за поддержку в жизни, а своего мужчину назвала настоящим сокровищем и идеалом.

В Instagram T-Killah появилось фото, где он в обнимку с Марией стоит у моря посреди лепестков роз на песке, коротко подписав "Пацаны, я все! Она сказала - Да!"

Первые слухи о романе Александра Тарасова и Марии Беловой появились еще в 2016 году. Тем не менее, пара не выставляла на показ свою личную жизнь и только спустя год дала официальное подтверждение о своих отношениях.