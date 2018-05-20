«Вторая Алла Пугачева»: Кристину Орбакайте уличили в ношении парика

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Популярная певица Кристина Орбакайте во всем пошла по стопам своей звездной матери Аллы Пугачёвой. Помимо вокальных данных, Кристину также унаследовала любовь к парикам, утверждают пользователи Сети.

На днях Кристина Орбакайте предстала перед фанатами в новом образе и с обновлённой прической. Многие поклонники заподозрили, что артистка надела парик, так как волосы выглядит не очень естественными. Фанаты также подчеркнули, что в свое время Алла Пугачёва также увлекалась различными париками, чтобы экспериментировать с образами и не портить собственные волосы.

Многие также оценили и молодежный наряд Орбакайте, а именно широкие розовые штаны в горошек, белую блузу и цветную верхнюю одежду. В целом в комментариях поклонники стали писать только положительные отзывы.