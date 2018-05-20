Григорий Лепс пошутил про перелом рёбер

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Артист высказался по этому поводу на юбилее поэта Михаила Гуцериева.

Григорий Лепс пошутил на тему недавно перенесённого перелома рёбер. Певец с юмором прокомментировал одну из реплик ведущего Николая Баскова на очередном публичном мероприятии. Знаменитость пригласили на концерт по случаю 60-летия поэта Михаила Гуцериева, где он выступил с поздравительной речью. В определённый момент на сцену с букетом цветов вышла одна из поклонниц исполнителя. Басков попросил её быть аккуратной, чтобы «не сломать артиста». Сам Лепс живо отреагировал на данную фразу, заметив, что он «уже сломался». Басков же продолжил подстёгивать коллегу, пожаловавшись, что за ним «плохо следят», а также предложив присматривать за Лепсом.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Григорий Лепс был экстренно госпитализирован с переломом рёбер. Артист получил травму во время падения.