«Тоже хочу»: свадьба принца Гарри и Меган Маркл подтолкнула Викки Патиссон выйти замуж

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Популярная участница телевизионного шоу «Джорджи шоу» продолжительное время избегала собственного замужества. Однако королевская свадьба в корне изменила мнение Викки Патиссон.

Через год состоится свадьба популярной британки Викки Патиссон и её бойфренда австралийского актёра Джона Ноубла. Звезда призналась, что принять предложение её вдохновила свадьба внука Елизаветы ІІ и известной американской актрисы Меган Маркл. Викки также добавила, что её бракосочетание также будет назначено на 19 мая.

Поздравив новобрачных, Викки Патиссон поспешила готовиться к будущему празднику. Она стала советоваться со своими фанатами о фасоне свадебного платья. Одни поклонники предлагают великолепное платье со шлейфом, а другие хотели бы увидеть кумира в платье с пышной юбкой.

Звезда призналась, что у неё до сих пор нет ярого желания стать супругой, однако и тянуть больше она может. Напомним, что Викки Патиссон и Джон Ноубл встречаются несколько лет, в течение которых они не раз разрывали отношения, однако вскоре вновь заявляли о том, что они вновь вместе.