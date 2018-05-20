«Волочковотерапия»: Правая бровь Анастасии Волочковой предлагает по-другому посмотреть на мир

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Анастасия Волочкова может стать «проводником» озлобленных людей в свой яркий и спокойный мир. Об этом она поведала через свою странную правую бровь.

Анастасия Волочкова поделилась секретом своего счастья в блоге, сопроводив его довольно спорным фото. Подкрепив запись фотографией своего правого глаза, где ярко выражена только бровь балерины, она пишет: «Смотри на мир, так, как хочешь, чтобы он выглядел». Поклонники предположили, что это и есть ключ к успеху и благополучию, которыми кичится звезда балета. Это мог быть первый сеанс «волочковотерапии».

Однако они не упустили возможность в очередной раз раскритиковать каждую деталь на снимке балерины. Пользователи сети больше внимания уделили брови женщины, которую назвали ужасной и безобразной. Они напомнили ей, что современная косметология и специалисты визажа могут сделать из неё красавицу, но она может сама желать уродовать себя. Также подписчики были обеспокоены опухшим лицом танцовщицы, обвинив её в алкоголизме, призвав Волочкову подумать о будущем дочери и взяться за голову.