Милонов похоронил "Евровидение" и назвал Бузову рептилоидом

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Депутат Госдумы считает, что нужно "прекратить отношения с трупом музыкального конкурса". Милонов также резко выразился и о Нетте Барзилай из Израиля, победительнице "Евровидения" в этом году.

Депутат Виталий Милонов дал свои комментарии "Пятому каналу" относительно "Евровидения" и недавно озвученных планов певицы Ольги Бузовой отправиться туда в качестве представительницы России. Политик сообщил, что весьма плохо относится к "рептилоидам из "Дома-2", к которым причислил и Бузову. Тем не менее, Милонов назвал Бузову выглядящей лучше, нежели "нечто квакающее" - так он охарактеризовал Нетту Барзилай, победившую в этом году.

Депутат полагает, что Бузову нельзя отправлять от России на "Евровидение", а стоит провести голосование по персоне, представляющей страну на конкурсе. Затем Милонов похоронил "Евровидение", резюмировав, что, по его мнению, конкурс уже давно умер.