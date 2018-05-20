Свадьба принца Гарри навела Лазарева на философские мысли

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На своей странице в социальной сети Сергей Лазарев решил поговорить о неизведанности будущего. Как пример он привёл свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также снимок, сделанный невестой 22 года назад на фоне Букингемского дворца.

На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал запись, в тексте которой отметил, что никто не знает, чего ожидать от завтрашнего дня. «Но у всего есть свой смысл. Предназначение», - пишет певец. На изображении, добавленном к публикации, на английском языке рассказывается о старой фотографии Меган Маркл. На снимке ей всего 15 лет, а на заднем фоне виднеется Букингемский дворец. Спустя 22 года Меган вышла замуж за принца Гарри.

Поклонники назвали подобное стечение обстоятельств ничем другим, как осуществлением мечтаний. Они поддержали мнение певца о непредсказуемости жизни, отметив, что именно это и делает её интересной и привлекательной. Для поклонников певца нет ничего удивительного в сюрпризах, даже если они не такие значительные.