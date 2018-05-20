Платье 44-летней Виктории Бэкхем на королевской свадьбе поразило поклонников

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Жена известного английского футболиста Виктория Бэкхем посетила королевскую свадьбу, где восхитила всех своим внешним видом. Выбранный ею наряд во многом похож на тот, который она одевала на бракосочетание Уильяма и Кейт, но мало кто придал этому значение.

Стиль Виктории Бэкхем признан по всему миру, поэтому многим было интересно, в чём она посетит самую ожидаемую свадьбу мая. На бракосочетание она прибыла в платье, закрывающем её по щиколотки, а длинные рукава только дополнили образ. Галстук с серебристой застёжкой гармонично смотрелся на фоне узкого глубокого выреза. Сетчатая шляпка в тон платью и оранжевые туфли дополнили образ 44-летней Виктории.

Похожее платье она одевала на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году. Тогда Виктория была беременна, поэтому фасон определялся положением, а не только веяниями моды. Но для поклонников сходство между платьями не стало поводом для обсуждения, и они просто отметили, что певица выглядела прекрасно.