"В моей постели не было гостей": Бузова заставила ребёнка читать взрослый рэп

Сегодня, 23:00

Такие строчки Бузовой не стыдно исполнять перед совсем ещё детьми, которые также ходят к ней на концерты, и живут её творчеством. Певица взяла к себе на сцену девочку и заставила исполнять эту песню вместе с ней.

Как оказалось, Бузова исполнила мечту девочки, которая "фанатеет" от творчества Ольги. Они вместе стояли на сцене, и читали только недавно выпущенный взрослый рэп "Бузова тоже музыка", в котором строки "в моей постели не было гостей" буквально смутили некоторых людей.

В своём аккаунте Instagram певица выложила видео и написала: "Детская любовь для меня имеет особое значение, ведь она самая искренняя и чистая ❤️ Спасибо всем моим поклонникам, вас так много по всему миру". И попросила своих подписчиков "накидать лайков" героине с видео, которой пришлось зачитать такие взрослые строки вместе со своим кумиром.

Заметим, что последняя запись девочки-героини с Бузовой уже успела собрать более 10 тысяч "лайков", что уже огромный подарок для современных детей.