Принц Гарри пригласил выступить на свадебном приеме Элтона Джона

Сегодня, 22:40

Британский певец и композитор Элтон Джон прибыл на прием королевы Елизаветы II для того, чтобы поздравить новобрачных принца Гарри и бывшую актрису Меган Маркл.

Элтону Джону было приятно выступить перед молодоженами, ведь он очень тесно общается с самим принцем и всей его королевской семьей. Гости рассказывают прессе, что музыкант выбрал для исполнения свои лучшие и тематические произведения - Circle of Life и Tiny Dancer. По окончанию этого приема в Виндзорском замке начинается другой.

Следующий приём будет в честь имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза, куда созвали близких друзей пары.

Напомним, что сегодня состоялась "свадьба века", которой все так ждали: принц Гарри и Меган Маркл теперь муж и жена.

Кроме того, 19 мая, сегодня, они стали также герцогом и герцогиней Сассекскими.