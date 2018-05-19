Татьяна Догилева шокировала внешним видом на шоу Малахова

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После лечения в психиатрической клинике актриса потеряла былую молодость. Несмотря на возраст в последние годы выглядела гораздо моложе своего возраста.

Сейчас же Догилева сильно состарилась. Она посетила шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей", где обсуждалось 25-летие программы "Городок". Зрители телепередачи были рады видеть Татьяну, но ее внешний вид удивил. Догилева шокировала внешним видом не только поклонников, но и участников шоу "Привет, Андрей!".

Совсем недавно актриса рассказывала о неудачной пластической операции, которая ее изуродовала, а также делилась подробностями своего прибывания в психиатрической клинике. Эти неприятные события наложили след не только на моральном состоянии Догилевой, но и на внешний вид. Теперь в постаревшей женщине не узнать когда-то молодую и жизнерадостную актрису.