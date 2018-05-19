Люка Бессона обвинила в изнасиловании «неназванная» актриса

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Знаменитый французский режиссер и продюсер категорически не согласен с поступившими в его адрес обвинениями. Соответствующую информацию предоставил и адвокат знаменитости, который назвал все вышеперечисленные заявления «вымышленными» и не обоснованными.

В качестве жертвы выступила некая «неназванная» 27-летняя актриса, которая обвинила Люка Бессона в изнасиловании. Девушка утверждает, что продюсер совершил по отношению к ней действия сексуального характера без ее согласия на это. Более того, якобы пострадавшая утверждает, что произошло изнасилование недавно.

Отмечено, что расследование в данном направлении было инициировано после заявления жертвы в полицию. Однако Люк Бессон буквально «упал со стула» после таких новостей, о чем рассказал адвокат режиссера. Сейчас другие обстоятельства произошедшего уточняются, имя потерпевшей пока не разглашается.